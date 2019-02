BD : « Si je t’oublie Alexandrie », plongée dans le labyrinthe égyptien

Dans sa BD « Si je t'oublie Alexandrie », le dessinateur et journaliste-enquêteur Jérémie Dres poursuit son aventure autobiographique, cette fois sur les traces de ses arrière-grands-parents, qui vécurent en Égypte et finirent leurs jours dans l’État hébreu.

Vous n’avez pas suivi tous les épisodes de l’histoire de l’Égypte moderne ? Pas grave. La session de rattrapage peut se faire en embrassant du regard un bon millier de cases. D’un crayon de dessinateur aussi affûté que sa plume de journaliste-enquêteur, le Français Jérémie Dres nous entraîne dans un reportage au Caire et à Alexandrie – où dominent les tons marron et ocre –, puis à Tel-Aviv et à Jérusalem – où les planches, blanc et bleu, se parent des couleurs d’Israël.