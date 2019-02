Présidentielle en RDC : la nuit où tout a basculé pour Félix Tshisekedi

La victoire de Félix Tshisekedi n’avait pas encore été annoncée que ses partisans laissaient exploser leur joie. Retour sur les ultimes heures d’incertitude.

Il n’est pas encore 23 heures, ce 9 janvier, lorsque la commune de Limete s’enflamme. Pétards, cris de joie, tambours de casseroles et chants hostiles au président Kabila… Les résultats provisoires du scrutin du 30 décembre ne seront proclamés que quatre heures plus tard, mais, ici, dans le fief de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), à Kinshasa, cela ne fait déjà plus aucun doute : Félix Tshisekedi est l’élu.

