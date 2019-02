RDC – Joseph Kabila : « Mon successeur aura tous les pouvoirs »

Bilan politique, avenir personnel, rôle de l’Église, opposition… À la veille du scrutin du 30 décembre 2018, le chef de l’État avait répondu aux questions de JA.

Pour sa dernière interview à la veille de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018, Joseph Kabila Kabange, 47 ans, avait choisi de se confier à Jeune Afrique. Un entretien de plus d’une heure, recueilli dans un petit bureau encombré de livres et de dossiers de ce qui fut la résidence des Premiers ministres du début des années 1960, Patrice Lumumba et Joseph Ileo, quartier GLM à Kinshasa, et qui sert de cantonnement à sa garde rapprochée.

