Style : la Casa Moda Academy, de jeunes Marocains à l’école de la mode

La Casa Moda Academy, dirigée par la Française Sylvie Billaudeau, forme de jeunes Marocains au métier de designer.

C’est une belle consécration pour la Casa Moda Academy. Youssef Drissi, diplômé de l’école l’été dernier, vient de remporter le concours de jeunes créateurs organisé lors de la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique, à Dakhla (Maroc). Et ce grâce à une collection pour le moins anticonformiste, Late For Work, comprenant costumes et tailleurs déstructurés.

« L’objectif des trois années de licence professionnelle au sein de Casa Moda est de révéler de véritables personnalités à travers la mode », se réjouit Sylvie Billaudeau, directrice pédagogique de l’école depuis 2014, passée directrice générale il y a deux ans.

Booster le développement du textile

C’est en 2010, dans le quartier d’affaires Sidi Maârouf, à Casablanca, qu’est né cet établissement, à l’initiative de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (Amith), appuyée par le