BD : « Kivu » ou le retour de Tintin au Congo

Dialogues improbables et caricaturaux, héros à la plastique parfaite venu dans l'est de la RDC pour sauver la veuve et l'orphelin, graves erreurs factuelles sur l'histoire de la région. Il y a peu de choses à sauver dans « Kivu » de Jean Van Hamme.

Le ton est donné dès la troisième case de Kivu. Un méchant chef rebelle de l’Est congolais donne à ses hommes des instructions qu’il semble avoir lues dans un rapport d’Amnesty International. « Les femmes et les gamines, violées et mutilées devant leurs familles. Les hommes à partir de 12 ans, faits prisonniers. Les mains coupées pour ceux qui résistent. Les bébés et les vieillards brûlés dans leurs cahutes. »