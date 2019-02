« La Revue » n°81 : comment je suis devenue Michelle Obama

Plusieurs destins sont à la une du numéro 81 du bimestriel « La Revue », en vente dans les kiosques depuis le 3 janvier : celui de Michelle Obama, dont l'autobiographie est désormais un best-seller mondial, et celui du président français Emmanuel Macron.

Pourquoi choisir Michelle Obama pour la une d’une revue bimestrielle, plusieurs semaines après la sortie de son best-seller mondial Devenir ? Tout simplement parce que cette autobiographie méritait une lecture plus longue et approfondie, des commentaires plus fournis que ceux entendus çà et là.