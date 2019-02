« Monk ! » : Pannonica et Thelonious, une histoire de jazz

Dans son roman graphique, Youssef Daoudi réimagine certaines anecdotes de l’itinéraire du duo formé par Pannonica de Koenigswarter, bienfaitrice et mécène de nombreux musiciens de jazz dans le New York de l’après-guerre, et Thelonious Monk, célèbre pianiste.

« Snap ! » Tout commence par un claquement de doigts. C’est Monk aux prises avec le tempo. Et « vroom ! », une Bentley quitte Manhattan à toute allure, direction le New Jersey. Au volant, une baronne anglaise, richissime et mordue de jazz, qui s’en va retrouver, dans sa villa infestée de chats, un pianiste américain qui aura été « le prêtre du be-bop ».