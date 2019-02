[Tribune] Pourquoi la confiance est indispensable au décollage des fintechs

La récente décision de MTN et d’Orange de créer une entreprise commune pour permettre l’interopérabilité immédiate de leurs services de mobile money sur le continent constitue un signal extrêmement positif pour l’émergence des fintechs, estime Jean-Luc Konan, PDG du groupe Cofima.

L’Afrique est un terrain fertile pour le secteur, en particulier pour les services issus du mobile banking.

En 2016, les investissements en direction de ce secteur se chiffraient à 800 millions de dollars, soit une progression de 300 % en deux ans. On estime qu’ils s’élèveront à 3 milliards de dollars en 2020. Les transactions monétaires sont extraordinairement facilitées pour quiconque possède un smartphone. L’Afrique en comptera plus de 600 millions d’ici à 2025. Cet immense potentiel est d’autant plus intéressant que de multiples applications et usages des nouvelles technologies en matière financière restent à découvrir.

Risque de surendettement

En pleine expansion sur un continent, où le secteur informel domine et où le taux de bancarisation demeure globalement faible, les fintechs constituent indéniablement un vecteur d’inclusion financière très prometteur, pour les