Eau-Électricité : Veolia, année zéro

Délogé du Gabon, en froid avec la Guinée et le Maroc, le numéro un mondial des services à l’environnement traverse une période difficile, alors qu’arrive un nouveau directeur Afrique-Moyen-Orient.

Le 12 décembre, sans crier gare, Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia Environnement (25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017), signifiait à son vieux compagnon de route Patrice Fonlladosa, 59 ans, la fin d’une collaboration de plus de vingt ans, avec effet immédiat. Un dénouement – aussi inattendu que brutal pour le directeur de la région Afrique - Moyen-Orient – qui a dû faire quelques heureux sur le continent, en particulier au Gabon, où Patrice Fonlladosa entretenait depuis de nombreuses années des relations tumultueuses avec le pouvoir.

À l’origine de cette éviction, de fortes dissensions, stratégiques et personnelles, avec la direction du groupe, mais auxquelles le Gabon n’est pas non plus tout à fait étranger. Renouvelé en mars 2017 (signé en 1997) par Guy-Bertrand Mapangou, alors ministre de l’Eau et de l’Énergie, et Patrice Fonlladosa, le contrat de