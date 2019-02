Tunisie : cinquante nuances de féminisme

En Tunisie, on peut être une femme de poigne tout en restant attachée aux valeurs de la famille. C’est ce que tentent de prouver des dirigeantes d'Ennahdha, qui se sont fait leur place dans le parti malgré les obstacles et prônent une égalité femme-homme, chacune à sa façon. Rencontre avec Farida Labidi, Sayida Ounissi et Mehrezia Labidi.

Farida Labidi, député et membre du bureau exécutif

« Je n’aime pas ce mot de “féminisme”. Je défends des droits plus larges, ceux de la ­citoyenneté, les droits et ­libertés de l’Homme avec un grand H. » L’avocate n’exclut pas qu’une femme soit un jour élue présidente. En ­attendant, elle promeut les droits sociaux de ses concitoyennes et la parité en politique. Pour nombre de Tunisiens, elle reste celle qui a proposé – en vain – de graver « la complémentarité homme-femme » dans la Constitution. Beaucoup lui attribuent encore l’idée que l’égalité absolue n’existe pas.

Elle s’en défend, rappelant que sa proposition concernait les rôles dans la famille : « Personne ne peut nier la complémentarité des rôles dans la famille et la société. Sinon, comment ­relever nos défis ? Avec tout mon travail, si je ne suis pas à la maison, mon mari prépare le repas, fait la ­vaisselle. Nous nous