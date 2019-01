Législatives au Togo : une mission indépendante d’observation organisée par un Français annulée

Alors qu'une mission indépendante d’observation des élections législatives togolaises devait se rendre à Lomé du 18 au 21 décembre, celle-ci, organisée par le consultant français Emmanuel Dupuy, a été annulée au tout dernier moment.

Une mission indépendante d’observation des élections législatives togolaises du 20 décembre, qu’organisait le consultant français Emmanuel Dupuy, président de l’Institut prospective et sécurité en Europe, a été annulée in extremis. Elle aurait dû se rendre à Lomé du 18 au 21 décembre. Douze personnalités auraient dû faire partie de cette délégation, dont trois parlementaires et deux anciens ministres.