Style : la manne de la mode musulmane

Le prêt-à-porter et les grands couturiers occidentaux n’hésitent plus à lancer des collections « pudiques », quitte à créer la polémique. Et pour cause : l’affaire est lucrative.

« La mode musulmane explose. Cela n’a rien d’étonnant et va bien au-delà des pays du monde arabe ou de l’Afrique. Elle gagne l’Europe, l’Asie et l’Amérique », observe le créateur nigérien Alphadi, en plein lancement de la onzième édition de son Festival international de la mode en Afrique (Fima), qui s’est déroulée en novembre à Dakhla, au Maroc. D’ici à 2022, le marché de la « modest fashion » (« mode pudique ») – avec ses vêtements couvrant les épaules, le décolleté, les cuisses et les jambes – devrait même peser 373 milliards de dollars, contre déjà 254 milliards en 2016, selon le rapport « State of the Global Islamic Economy 2017-2018 » publié par Reuters.