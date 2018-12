Tunisie – Bochra Belhaj Hmida : « Le projet de loi sur l’héritage est un pas de géant »

La présidente de la Commission tunisienne des libertés individuelles et de l’égalité évoque pour JA son combat sociétal et législatif, notamment en matière de droits des femmes.

Le 23 novembre, le projet de loi sur l’égalité dans l’héritage, qu’elle défend bec et ongles depuis plus d’un an, a été validé en Conseil des ministres. Une victoire pour Bochra Belhaj Hmida, devenue le visage de la lutte pour les droits des femmes en Tunisie. De passage à Paris pour assister à un forum sur le rôle politique des femmes africaines, la députée livre à JA sa vision d’une Tunisie moderne, capable, malgré les tabous et les tensions, de mener pacifiquement un débat sociétal de fond.

Jeune Afrique : Comment vivez-vous votre nouveau statut d’icône de la femme ­tunisienne ?

Bochra Belhaj Hmida : Je ne pense pas être une icône. Je ne représente que les Tunisiennes qui, comme moi, estiment que l’égalité est un droit et que le combat doit se poursuivre. Ce sont ces femmes dont je porte la voix, notamment à l’étranger, pour témoigner de notre fierté d’appartenir à un pays où