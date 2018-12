Santé : les pays émergents dans le viseur du sud-africain Aspen

Après avoir cédé sa branche nutrition au français Lactalis, le groupe sud-africain Aspen entend se concentrer sur les médicaments. Rencontre avec son PDG, Stephen Saad.

En septembre, le laboratoire pharmaceutique sud-africain Aspen cédait sa branche nutrition au groupe français laitier Lactalis pour 740 millions d’euros afin de se concentrer sur son cœur de métier : la pharmacie. C’est ainsi qu’il continue d’investir dans ses capacités de production. Le groupe a annoncé en octobre qu’il allait injecter 3,4 milliards de rands (216 millions d’euros) dans son unité de fabrication de Port Elizabeth, dans la province du Cap-Oriental.

Bien que l’Afrique du Sud continue d’être un centre de production et une source de revenus essentielle pour le groupe, l’expansion d’Aspen en Europe, en Chine ou en Amérique latine a été jusque-là bien supérieure à ce qu’elle est en Afrique du Sud et sur le reste du continent. Cependant, comme le déclare à Jeune Afrique Stephen Saad, fondateur et directeur général du groupe, « si les marchés africains n’ont pas atteint la