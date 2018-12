Cinéma – Bassam Jarbawi : « Il y a un mur devant nous »

Avec son film « Screwdriver », racontant l’impossible réadaptation d’un ancien détenu, le réalisateur palestinien Bassam Jarbawi veut mettre des visages et des émotions sur le calvaire de son peuple.

À une dizaine de kilomètres de Jérusalem, dans le camp d’Al-Amari de Ramallah, les journées de Ziad (Amir Khoury) et de Ramzi (Adham Abu Aqel), deux jeunes de 18 ans, sont rythmées par les matchs de basket, les virées en voiture et les rigolades entre copains. Jusqu’à ce que deux événements dramatiques ferment cette parenthèse enchantée : Ramzi est abattu par un sniper, et Ziad arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis.