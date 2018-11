Cameroun : l’Ambazonie plaide sa cause en Afrique australe

Ebenezer Akwanga, le leader d’un groupe séparatiste anglophone au Cameroun, était en tournée en Afrique australe, notamment à Johannesburg et au Lesotho, pour promouvoir la cause de l’indépendance de l’Ambazonie.

En novembre, Ebenezer Akwanga, président de l’African People’s Liberation Movement (APLM) et des Southern Cameroon Defense Forces (Socadef), était en tournée pour promouvoir la cause de l’indépendance de l’Ambazonie (régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun).

Ce natif de Tiko (Sud-Ouest) s’est adressé le 17 novembre, à Johannesburg, aux militants du South African Communist Party (SACP), de la Young Communist League of South Africa et du South African Students Congress.

