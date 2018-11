[Humeur] Immobilisme politique marocain

Décidément, en politique, le fauteuil de zaïm semble si confortable qu’une fois dessus personne n’accepte de céder sa place. Ce qui n’est pas pour servir la démocratie.

Du haut de ses 76 ans, dont trente-deux à diriger la maison harakie, Mohand Laenser est ainsi revenu sur sa promesse de passer le témoin et, en septembre, s’est fait réélire pour un neuvième mandat à la tête du Mouvement populaire (MP). En mai, Nabil Benabdellah avait, lui, été reconduit pour un troisième mandat en tant que secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), alors même qu’il n’est plus dans les petits papiers du Palais – le roi a en effet limogé le camarade en chef de son ministère (l’Urbanisme) en octobre 2017.

Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) depuis 2012, Driss Lachgar a lui aussi aisément rempilé pour un nouveau mandat, en mai 2017, après avoir réussi à imposer sa formation dans la coalition gouvernementale. Une prouesse rendue possible grâce au précieux coup de pouce du Rassemblement national des indépendants (RNI) et de son nouveau président, Aziz Akhannouch. Le parti de la colombe fait d’ailleurs exception dans le petit monde des grands partis puisqu’il est le seul où une personnalité a, sans heurts, pu succéder à une autre – en l’occurrence Salaheddine Mezouar, en octobre 2016.

Épreuve de force