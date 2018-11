Musique : quand le rap marocain passe à la trap

Représentants d’un courant du hip-hop né outre‑Atlantique, ils sont en train de révolutionner l’art de composer, de produire et de communiquer.

Shobee, membre du groupe Shayfeen, et Mohamed Sqalli, jeune producteur casablancais passé par une école de commerce et installé à Paris, discutent installés dans le canapé d’un studio du 13e arrondissement de la capitale française. Ils parlent musique, mais aussi communication et modèle de développement. Bienvenue dans le nouveau monde du rap game marocain.

En cette fin d’année 2018, ils sont quelques-uns, comme Issam, qui a récemment eu droit à un portrait dans le prestigieux magazine américain The Fader, ou Toto, autre étoile montante du rap casaoui, à enregistrer une compilation depuis Paris. Produit par le collectif culturel Naar, fondé par Mohammed Sqalli et le photographe et réalisateur de clips Ilyes Griyeb, l’album sort « sous licence » Def Jam France (rien que ça). Il doit permettre de découvrir une nouvelle scène hip-hop marocaine, branchée trap, un style né aux États-Unis et basé sur des instrumentales électroniques.