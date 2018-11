Mode : « C’est dans l’hair du temps », la haute coiffure selon Murielle Kabile

La « designer hair couture » Murielle Kabile présente une nouvelle collection à base de cheveux, délaissant l’extravagance et le spectaculaire pour la simplicité.

En quatre ans, la Martiniquaise Murielle Kabile s’est largement imposée dans le monde de la coiffure artistique. Cette styliste et coiffeuse professionnelle propose des pièces haute couture, plutôt spectaculaires, confectionnées à partir de cheveux synthétiques ou naturels. « J’ai eu envie de mêler coiffure et haute couture en me laissant porter par mes inspirations artistiques et mon imagination », explique la « designer hair couture », comme il convient de l’appeler.

« C’est dans l’hair du temps », « Futuristic Hair », « Fusion », les perruques Afro Big Hair World sont autant de collections et créations estampillées Design Hair Couture, sa griffe, qui ont contribué à asseoir sa renommée. Mais celle qui organise ses propres défilés une à deux fois par an, présente ses œuvres en marge de fashion weeks et participe à des expositions a choisi, en septembre 2018, de livrer un ensemble de prêt-à-porter et accessoires qui fait la part belle à une certaine simplicité – si l’on omet le mode de fabrication.

Place aux « basiques »

« “C’est dans l’hair du temps” est une sorte de collection capsule. Après “Fusion”, j’avais envie de proposer des basiques. » Comprendre : place aux tee-shirts et aux sweats griffés, aux boucles d’oreilles en acier inoxydable et cheveux synthétiques, aux nœuds papillons confectionnés à partir de tresses de mèches synthétiques (sa toute première création mixte), sans oublier les épaulettes en tulle agrémentées, encore et toujours, de cheveux.