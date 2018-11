Avec « Toutes les couleurs de mon drapeau », notre collaborateur Mabrouck Rachedi pointe le manque de dialogue autour de la guerre d’indépendance et de ses suites.

C’est un lieu commun qui revient souvent dans les conversations quand l’enseignement de l’histoire est abordé : pour beaucoup, la période coloniale et la décolonisation ne seraient ni correctement ni suffisamment expliquées aux enfants des écoles françaises… Quelle que soit la réalité de ce constat, les professeurs disposent aujourd’hui d’un instrument parfait pour aborder la guerre d’Algérie et ses conséquences. Il s’agit du livre que publie notre collaborateur Mabrouck Rachedi, Toutes les couleurs de mon drapeau.

Dans une langue simple et fluide, le romancier propulse le lecteur au beau milieu de la classe de « 5e D du collège Boris-Vian », en compagnie de la prof d’histoire-géographie, Mme Dupin, et de deux garçons que tout, mais surtout le niveau social, oppose : Selim, le bon élève, et Redouane, le cancre. Bien entendu, un événement va rapprocher les deux extrêmes, et bouleverser la vie de Selim. Cet événement, c’est la manière dont Mme Dupin aborde la guerre d’indépendance, provoquant une grande confusion dans le cerveau de l’adolescent.

Non-dits et mensonges

« À présent, le couvercle de l’histoire se soulevait devant moi, et une foule de questions venaient s’agiter dans ma petite tête, dont celles-ci : pourquoi mes camarades et moi-même étions-nous si mal informés sur notre propre histoire ? Comment mes grands-parents avaient-ils pu immigrer chez l’oppresseur français, à l’issue de la guerre ? Moi, fruit de l’union de deux Franco-Algériens, eux-mêmes enfants de parents algériens nés en Algérie française, qui étais-je, qu’étais-je au juste ? »