Maroc : nouveau plan marketing pour l’Office national du tourisme

Nommé à la tête de l’Office national du tourisme à la fin de juin, Adel El Fakir devrait bientôt dévoiler sa feuille de route pour mieux vendre la destination Maroc.

Après plus de six mois de vacance, le poste de directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a été confié, en juin, à Adel El Fakir, qui succède à Abderrafie Zouiten pour assurer la promotion de la « destination Maroc ». Une mission délicate pour ce marketeur peu connu du grand public, qui, après un diplôme en finance à l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (Iscae), a passé l’essentiel de sa carrière dans le privé (notamment chez Bel, puis Coca-Cola), avant d’intégrer la régie publicitaire de la Société nationale de radiodiffusion et télévision (SNRT), qu’il a pilotée pendant cinq ans.

Le royaume avait placé la barre très haut dans le cadre de sa « Vision 2020 », qui définit les objectifs pour le secteur du tourisme, dont celui d’accueillir 20 millions de visiteurs par an. Or on en est encore loin, puisque le Maroc n’a enregistré que 11,35 millions d’entrées en 2017. Le ministère du Tourisme est donc en train de revoir ses ambitions à la baisse afin de fixer des objectifs réalistes, mieux adaptés aux besoins des voyageurs, et de donner à Adel El Fakir une nouvelle feuille de route, qui devrait s’étendre de 2019 à 2021.

Diversifications