Télécoms : comment MTN veut contourner l’écueil nigérian

Frappé par de nouvelles sanctions, le géant sud-africain ne veut pas plier face aux demandes d’Abuja et prépare sa future croissance. Il envisage la vente de certaines filiales et se concentre sur le développement d’internet et des services en ligne.

« Continuez à travailler, le Nigeria ne doit pas nous empêcher d’avancer ! » C’est en ces termes que Rob Shuter, patron du géant sud-­africain des télécoms MTN, communique en interne depuis plusieurs semaines avec ses managers dans ses 21 filiales en Afrique et au Moyen-Orient. Après avoir payé une amende de 1,6 milliard d’euros (pour non-déconnexion de 5,2 millions de lignes aux utilisateurs non identifiés), qui a pesé lourdement sur ses résultats de 2016 et de 2017, l’opérateur aux 225 millions de clients se retrouve de nouveau sur la sellette dans son plus gros marché (27 % de son chiffre d’affaires global).

En août, la Banque centrale nigériane lui a reproché d’avoir illégalement sorti du pays 7 milliards d’euros sur une dizaine d’années. Puis, en septembre, le procureur général du pays a estimé que MTN n’avait pas payé 1,7 milliard de taxes et droits de douane.

Immédiatement,