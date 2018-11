Libye : la conférence de Palerme, côté coulisses

En marge de la conférence de Palerme consacrée au dialogue interlibyen (12‑13 novembre), une réunion privée a été discrètement organisée dans l’une des chambres de la Villa Igiea.

Y ont assisté les présidents Abdel Fattah al-Sissi (Égypte) et Béji Caïd Essebsi (Tunisie) ; les Premiers ministres Ahmed Ouyahia (Algérie), Giuseppe Conte (Italie) et Dmitri Medvedev (Russie) ; Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères ; Ghassan Salamé, l’émissaire spécial de l’ONU ; Donald Tusk, le président du Conseil européen, et, côté libyen, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d’union nationale, et le maréchal Khalifa Haftar.

