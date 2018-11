Musique : les lieux fétiches de Ray Lema à Paris

Arrivé dans la capitale française il y a trente-six ans, le pianiste congolais y a écumé les salles de concert. Il nous livre ses coups de cœur à l’occasion de la sortie de son dernier album, « Transcendance ».

Il s’est toujours senti à l’étroit dans les petites cases qu’on lui imposait. Trop sophistiqué pour la world music, trop remuant pour le jazz… Ray Lema est un pianiste volage qui a passé des journées de studio avec les géants du reggae Sly and Robbie, a tourné avec le rocker Stewart Copeland et avec un ensemble de voix bulgares.

Musicien sans frontières, né dans un train à Lufu-Toto, dans le Bas-Congo, passé par les États-Unis et la Belgique, il a posé ses bagages dans la région parisienne en 1982 et y est toujours revenu. C’est d’ailleurs là que ce virtuose de 72 ans a composé son dernier disque, Transcendance, dans une formation de sextet. L’album est évidemment inclassable, empruntant aux rythmes congolais (une clave du Bas-Congo dans « Congo Rhapsody », par exemple), au blues, au funk, à la rumba – entre autres choses –, pour un résultat ultraénergique qui fait primer l’émotion sur la technicité et donne une furieuse envie d’onduler du bassin.