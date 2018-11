Gabon – Litige du terminal d’Owendo : Bolloré répond à l’Oprag

Un article de Jeune Afrique (no 3018) portant sur le litige financier qui oppose, depuis quelques semaines, l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) à Bolloré Transport & Logistics (BTL) à propos de la gestion du terminal d’Owendo, a provoqué la réaction de l’opérateur français, resté muet jusque-là.

Dans un courrier daté du 12 novembre, adressé au Syndicat des consignataires du Gabon et dont Jeune Afrique a obtenu copie, Bolloré Transport & Logistics estime que l’Oprag ne peut prélever les droits de port et les taxes sur les marchandises que les compagnies maritimes et les chargeurs versent à l’opérateur.

