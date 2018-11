Irawo Talents, la voix des jeunes étoiles africaines

Depuis 2016, le site Irawo Talents, créé par la Béninoise Mylène Flicka, propose des portraits d’Africains au parcours inspirant.

Un million de visiteurs en deux ans, une page Facebook « likée » par plus de 20 000 personnes, 4 300 abonnés sur Twitter, près de 2 000 sur Instagram : c’est l’aura numérique du média en ligne Irawo Talents, fondé en janvier 2016 par Mylène Flicka, une Béninoise de 22 ans. Sur ce site interactif, le visiteur retrouve, une fois par mois, l’interview ou le portrait d’un jeune Africain, artiste, designer, humoriste ou sportif. Il est invité à partager ses expériences avec les internautes et peut leur prodiguer des conseils.

« J’ai créé Irawo Talents pour lutter contre les préjugés dont pâtit la jeunesse béninoise, explique Flicka. Elle est jugée immature et irresponsable, toute expression créatrice formulée par elle est considérée comme une anomalie. Cela crée un attentisme générationnel, les jeunes finissant par croire qu’il faut atteindre un certain âge pour poursuivre ses rêves. » De fait, les irawo (« étoile », en langue nagô) n’ont pas plus de 30 ans. La plus jeune, Rawdath Demba Diallo, médaillée d’or au championnat d’Afrique de roller, a 12 ans !