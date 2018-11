Guinée : fin de la trêve entre le Premier ministre Kassory Fofana et le syndicaliste Aboubacar Soumah

Entre Ibrahima Kassory Fofana, le Premier ministre, et le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), que dirige Aboubacar Soumah, l’idylle est bel et bien terminée.

La rentrée des classes, prévue le 3 octobre dans les écoles publiques du niveau préuniversitaire, n’a pas eu lieu. Le SLECG exige comme préalable à la reprise du travail l’application d’un accord arraché le 13 mars au ­précédent gouvernement et fixant le salaire de base des enseignants à 8 millions de francs guinéens (772 euros).

Quand il avait succédé à Mamady Youla, le 21 mai, Kassory Fofana avait hérité du dossier. Il avait promis de mieux répartir les fruits de la croissance, et de faire passer celle-ci de 8 % à 10 %. Il s’était aussi engagé, conformément à l’article 58 de la Constitution, à « placer le dialogue social au centre des préoccupations de [son] gouvernement » et à « rencontrer tous les acteurs politiques et syndicaux ».

Joignant l’acte à la parole, il avait reçu la commission des négociations le soir même de sa prise de fonctions et obtenu la suspension de la grève