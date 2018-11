[Tribune] Sahel : le contrebandier, le terroriste et le policier

L’Afrique est un continent de contrebandiers. Un récent rapport d’Interpol le montre à sa manière. Son Atlas mondial des flux illicites consacre tout un chapitre au Sahara et nous apprend que les conflits armés sont financés à 28 % par les trafics de drogue, à 26 % par l’extorsion et le pillage, à 3 % par les kidnappings et à 1 % par le recel d’antiquités.

La précision de ces chiffres est d’autant plus extraordinaire que les auteurs du document annoncent d’emblée qu’il n’est pas possible d’établir avec exactitude le montant des revenus des organisations criminelles et des groupes insurrectionnels. De fait, les évaluations d’Interpol sont loin de répondre aux exigences de la science. D’abord, les méthodes de calcul des policiers ne sont guère explicitées. Ensuite, l’autocitation est de mise. Les agents d’Interpol n’utilisent pas de sources contradictoires, et le lecteur est prié de les croire sur parole puisque leurs données sont censées provenir des services de renseignements.