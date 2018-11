[Infographie] Sciences et technologies : les bons élèves du continent

Innovation, nombre de chercheurs ou de publications scientifiques... Quels pays africains décrochent la palme en matière de sciences et de technologies ? Réponse, en une infographie.

Quel est le niveau atteint par les différents pays dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation (STI), et surtout en ce qui concerne le soutien et la promotion de ces STI de la part des pouvoirs publics ?

Cette carte a été établie à partir de l’indice mondial de l’innovation (université Cornell/Insead/Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et de l’indice des capacités en Afrique (Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique). Le niveau des pays n’est donc pas uniquement en fonction de leurs performances scientifiques, d’où le niveau « bas » attribué à certaines nations qui brillent dans quelques disciplines, par exemple l’Algérie. Mais les champions (Afrique du Sud, Rwanda, Maroc…) sont bien là.