«Banques de développement : retour en grâce sous conditions»

Conçues pour parer les défaillances des marchés, mais souvent critiquées pour leur mauvaise gestion, les banques de développement voient leur cote remonter depuis la crise de 2008. Le défi du développement durable leur offre un nouveau terrain d’expression.

D’aucuns leur avaient déjà dit : adieu et bon débarras ! Omniprésentes après les indépendances, les banques publiques ont subi de plein fouet les crises des années 1980 et 1990, lestées de créances douteuses, soupçonnées de financer les affidés des pouvoirs en place, ou jugées simplement dysfonctionnelles. « Parmi celles qui ont survécu, beaucoup ont été transformées en banques commerciales classiques. Les autres sont aujourd’hui généralement dans une situation peu enviable », constate Paul Derreumaux, cofondateur en 1982 du groupe panafricain Bank of Africa.

L’actualité récente tend en effet à confirmer l’analyse de ce vétéran des marchés financiers africains. En septembre, la Banque gabonaise de développement, qui était sous administration provisoire depuis 2017, a perdu sa licence. Début octobre, Lomé s’est résolu à privatiser la Banque togolaise pour le commerce et l’industrie (BTCI) et l’Union togolaise de banque (UTB), incapable de les redresser. Quant à la Côte d’Ivoire, elle a longtemps tergiversé avant d’annoncer il y a quelques semaines l’ouverture au secteur privé du capital de la Banque nationale d’investissement (BNI) et de celui de la Caisse nationale des caisses d’épargne (CNCE). La Banque camerounaise des PME (BCPME) connaît elle aussi des difficultés, comme le prouve l’appel du FMI à une révision de sa stratégie.