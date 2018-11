Gabon : tous au chevet d’Ali Bongo Ondimba

Vendredi 9 novembre, le président gabonais était toujours hospitalisé en Arabie saoudite, où il est entouré d'une partie de ses proches et d'un dispositif de sécurité composé de gardes marocains.

Le 9 novembre, Ali Bongo Ondimba (ABO) était toujours hospitalisé à Riyad, en Arabie saoudite. « Le président, qui a été victime d’un mini-AVC aggravé par de l’hypertension, va mieux. On lui a enlevé l’assistance respiratoire, et il va entamer une rééducation. Il est réveillé et commence à voir ses proches. Tout sera rentré dans l’ordre d’ici deux ou trois semaines », assure une source haut placée au Palais du bord de mer en contact quotidien avec Riyad.

À l’hôpital King Faisal, le président gabonais est entouré de ses proches. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame, gère tout, filtre messages et visites. Elle est soutenue par deux de ses enfants, Nourredine et Jalil, ainsi que par Steed Rey, directeur des déplacements de la présidence, présents à ses côtés. Le 9 novembre, Malika Bongo Ondimba et Joséphine Kama, la fille et la mère d’ABO, ne s’étaient en revanche pas encore rendues à