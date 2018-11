Éthiopie : dix choses à savoir sur Sahle-Work Zewde, la première femme présidente du pays

À 68 ans, elle est, depuis le 25 octobre, la première présidente élue de l’histoire de l’Éthiopie et l’unique femme chef d’État du continent en fonction. Un poste certes honorifique, mais très symbolique.

1. Francophone

Sahle-Work Zewde a fait toute sa scolarité au lycée français Guébré-Mariam d’Addis-Abeba, a vécu en France plus d’une décennie et, entre 1989 et 2006, a été ambassadrice d’Éthiopie dans trois capitales francophones : Paris, Dakar et Djibouti. De 2009 à 2011 elle a également résidé à Bangui, où elle a été représentante du secrétaire général des Nations unies. C’est aussi une amie de longue date du président guinéen Alpha Condé.

2. Élève précoce

Bachelière à 17 ans, elle obtient une bourse pour étudier en France. Elle est donc encore mineure quand elle commence un cursus en sciences naturelles à l’université de Montpellier.

3. Impératrices

Elle n’est pas la première femme à présider aux destinées de l’Éthiopie. Plusieurs impératrices l’ont précédée. La dernière d’entre elles, Zaouditou, amhara elle aussi, régna de 1916 à 1930.