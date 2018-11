Style : Virgil Abloh, le créateur tout-puissant de Louis Vuitton

Responsable de la ligne homme chez Louis Vuitton, Virgil Abloh occupe l’espace et communique à tout-va. Sauf avec les journalistes. Entrevue express à Marrakech, à l’occasion d’une escale musicale.

Il ne donne aucune interview ! Telle est la ritournelle prononcée à l’envi par le manager du nouveau messie de la mode, Virgil Abloh. De passage à Marrakech à la mi-septembre, à l’occasion du festival électro Oasis, l’Américain fait l’effet d’une tornade. Si la plupart des visiteurs trépignent d’impatience avant son DJ set, la grande majorité n’attend qu’une chose : se montrer au côté de celui que tout le monde adule.

Architecte de formation, DJ, créateur de mode, designer… À 38 ans, Virgil Abloh, très éclectique, est aussi le premier styliste africain-américain, et l’un des rares designers noirs, à prendre la direction artistique d’une maison de luxe. Depuis mars 2018, il est en effet chargé de la ligne homme de Louis Vuitton. Fils d’immigrés ghanéens installés près de Chicago, le trentenaire s’est construit seul, malgré une mère couturière, sans passer par le schéma classique de l’école de mode ni celui des studios de création. Autant de casquettes qui risquent bien de monter à la tête du styliste.

Derrière son apparente décontraction se cache un art consommé de la communication de soi et de la bonhomie. Vêtu à Marrakech d’un simple tee-shirt noir (néanmoins parfaitement coupé) et d’un short en molleton tout aussi sobre, Virgil Abloh parie sur le minimalisme à grand renfort de placement de produits. C’est chaussé d’une impressionnante paire de The Ten : Nike Air Presto, l’un de ses modèles créés en collaboration avec la marque à la virgule, qu’il s’adonne à quelques pas de kuduro derrière ses machines.