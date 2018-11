Telecel rebat les cartes du mobile en Afrique de l’Ouest

Après avoir réalisé cette année une percée au Mali, la filiale du groupe burkinabè Planor Afrique, également présente en Côte d’Ivoire, vise la place de leader dans une région dominée par des acteurs étrangers.

Lancée en février sous la marque Telecel Mali, la société Alpha Télécom­munication (Atel) affirme avoir bouclé la première phase de déploiement de son réseau. Ce qui permet à l’opérateur, filiale du groupe burkinabè Planor Afrique, fondé par l’entrepreneur burkinabè Apollinaire Compaoré, 65 ans, aujourd’hui actif dans les assurances, la banque, l’hôtellerie et la distribution, de couvrir les villes de Bamako, Kati, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Koutiala et Kayes.

« Nous déployons un réseau “full IP” en 3G+ sur tous nos sites, que ce soit à Bamako ou à l’intérieur du pays, qui permet à nos abonnés où qu’ils soient d’accéder à l’internet haut débit mobile. De plus, notre réseau métropolitain en boucle et la mise en place de liaisons internationales redondantes par fibre optique, via le Sénégal et la Côte d’Ivoire, et par satellite offrent également la meilleure disponibilité dans les zones couvertes », confie Souleymane Diallo, patron de Telecel Mali.