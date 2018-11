Tunisie Telecom met le cap sur les datas

Malgré douze mois chaotiques, l’opérateur historique tunisien affiche de bons résultats qui lui permettent de se projeter sur le marché de la fibre, en pleine expansion.

Avec + 9,5 %, Tunisie Telecom (TT) a connu la plus forte croissance de chiffre d’affaires du secteur des télécoms dans le pays au premier semestre de 2018. Un record depuis 2010 pour l’opérateur historique, qui conforte sa place de leader avec 38,7 % de part de marché. Mais le groupe, détenu à 65 % par l’État, ayant connu des soubresauts qui incitent à la prudence, son PDG, Mohamed Fadhel Kraiem – il en a été le directeur adjoint de 2010 à 2015 –, préfère ne pas commenter ce bon résultat.

Le paysage de la société a été bouleversé par l’arrivée avortée du fonds Abraaj Group (voir ci-dessous) et le développement de nouvelles activités. Si, en 2017, la téléphonie mobile a continué de représenter près de la moitié (46 %) du chiffre d’affaires, ce sont les datas fixes et mobiles (ADSL, box, 4G, M2M) qui ont connu la plus forte progression (+ 15,4 %) entre les premiers semestres de 2017 et de 2018. L’Institut national des télécommunications note d’ailleurs un appétit grandissant des Tunisiens pour un très haut débit fiable, comme en témoigne l’explosion de demandes de raccordement à la fibre optique, avec 4 000 abonnements supplémentaires au cours du deuxième trimestre de 2018.