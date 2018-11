Le 1er janvier 2019, ce Nigérian de 48 ans prendra ses fonctions de PDG du conglomérat spécialisé dans l’énergie, l’hôtellerie et l’agriculture. Diplômé de l’université du Nigeria et du Chartered Institute of Taxation, il débute au sein de Diamond Bank. Titulaire d’un MSc de l’université de Lancaster, il est actuellement DG de Transcorp Hotels.