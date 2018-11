[Infographie] Commerce au Maghreb et au Moyen-Orient : dans l’escarcelle de Moscou

Peu ou prou exclue du jeu au Moyen-Orient depuis que Sadate a fait passer l’Égypte à l’Ouest, la Russie a effectué un retour en force dans la région à la faveur de son soutien au régime syrien. Et s’est imposée en interlocuteur incontournable dans la zone, y compris sur le plan économique.

Depuis la visite du roi Salman à Moscou en octobre 2017, le volume des échanges avec l’Arabie saoudite a ainsi bondi. Mais c’est l’Égypte – qui exporte fruits et légumes et importe blé et métaux précieux – et la Turquie qui représentent l’essentiel du commerce entre la région et Moscou.

La Russie a levé en mai 2017 toutes les sanctions économiques imposées à Ankara après que cette dernière eut abattu l’un de ses chasseurs en Syrie. Conséquence : une hausse de près de 40 % des échanges entre les deux pays.

>>> À LIRE – Infographie : Poutine étend son empire en Afrique