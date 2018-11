Au Gabon, Bolloré à nouveau dans le collimateur des autorités portuaires

La note pourrait être salée pour Bolloré Transport & Logistics. L'Office des ports et rades du Gabon, dirigé par Sayid Abeloko, réclame au groupe 12 millions d'euros, au titre de diverses taxes non encore perçues. Une rencontre est prévue d'ici peu avec Philippe Labonne, directeur général adjoint de BTL.

Le logisticien français pensait pourtant être revenu dans les petits papiers de l’Oprag à la suite de l’accord signé en septembre 2017 entre BTL et le singa­pourien Olam, concernant l’exploitation et la gestion du New Owendo International Port (NOIP), inauguré le mois suivant.

C’était compter sans le nouveau directeur général de l’Office, Sayid Abeloko, nommé à son poste à la même époque. Pour résorber les difficultés de trésorerie de l’Oprag, le jeune trentenaire, financier de formation, a fait éplucher à son arrivée les différents contrats de concession portuaire.

Non-respect de l’accord signé

Selon ses services, BTL n’aurait pas respecté tous les termes de l’accord signé avec Olam et l’État concernant l’exploitation d’Owendo, et devrait régler un peu plus de 12 millions d’euros à l’Autorité publique, au titre de diverses taxes non encore perçues portant sur les frais de