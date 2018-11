Togo : la coalition de l’opposition met la pression à l’approche des élections

La coalition qui porte la contestation contre Faure Gnassingbé se dit prête au dialogue. À condition que le pouvoir donne des gages de bonne volonté.

Un an après sa création, la coalition des 14 partis d’opposition (C14), qui mène la fronde contre le pouvoir, semble montrer des signes d’effritement. « Nous n’en sommes pas là, assure la présidente, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson. La C14 se porte bien et continue d’être à l’avant-garde de la lutte. » Accusant le camp d’en face de jouer la montre et surtout d’avoir infiltré les manifestations de l’an dernier, cette ex-enseignante en droit de l’université de Lomé affirme que la contestation est loin d’avoir faibli. « Nous avons décidé de donner une chance au dialogue pour sortir de la crise », poursuit-elle.

Si les appels de l’opposition à manifester se sont faits plus rares, c’est en raison des progrès engrangés par la médiation conduite par les présidents guinéen et ghanéen Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sous l’égide de la Cedeao. « La mise en œuvre de la feuille de route évolue de façon positive et a déjà permis à l’opposition, à commencer par la C14, de rejoindre la Commission électorale nationale indépendante [Ceni] pour apporter sa contribution à la tenue d’élections transparentes, ouvertes et crédibles », se félicite Boukpessi Payadowa, ministre de l’Administration territoriale.