Togo : Lomé prend des allures de grande métropole

Tout en couleurs et en lumière, la ville de Lomé semble se remettre doucement des années de morosité ! Le front de mer et les quartiers du centre-ville ont fait peau neuve et sont devenus une nouvelle attraction dans la sous-région. « Lomé, c’est le must… », déclare un Béninois qui vient s’encanailler dans les boîtes de la capitale togolaise tous les week-ends.

Quant à Ornella et ses copines, elles s’y rendent « régulièrement » pour « faire du shopping » dans des magasins de prêt-à-porter ou des épiceries fines. Beaucoup d’autres viennent découvrir les nombreux restaurants, les nouveaux hôtels, les musées… « C’est une ville chaleureuse. Ici, l’ambiance a une saveur particulière », témoigne un couple de visiteurs ghanéens qui se prélasse sur la plage.