Mode : Willow, la fille de Will Smith, égérie de Margiela

À 17 ans à peine, Willow Smith est déjà l’égérie de la griffe Margiela. Si les précédents ne manquent pas, la benjamine de Will Smith détonne.

Chez Margiela, on a choisi de faire dans la diversité en cette rentrée 2018. Et ce pour promouvoir un nouveau parfum, Mutiny, concocté par John Galliano – directeur artistique de la maison française depuis quatre ans. Ainsi, aux côtés de l’actrice Sasha Lane et de la rappeuse Princess Nokia, voici Willow Smith, fille de Will, choisie pour présenter cette nouvelle fragrance.

Dans la campagne vidéo en noir et blanc, la benjamine de la fratrie Smith, présentée comme actrice, chanteuse et auteure, habillée d’une robe-kimono blanche et coiffée de longues locks, nous explique que sa génération est prête à souffrir pour pouvoir faire ce qu’elle aime. On aura tout entendu !

Album, talk-show et couvertures de magazines

À bientôt 18 ans, la « fille de » publie, sur son compte Instagram baptisé « l’essentielle Ménade » (3 millions d’abonnés), toutes sortes de dessins la représentant. « Émissaire pléiadien de la lumière, accueillez-moi sur votre planète, j’arriverai en volant », peut-on aussi lire en description de la page. L’ado, qui porte un piercing au septum, abreuve ses fans de pensées existentielles et d’axiomes sur le féminisme et la nature, au gré de publications à la verve toute psychédélique.