Tunisie : les consultations en ligne du docteur Slim Halouani

Praticien multidiplômé, le Tunisien Slim Halouani connaît un immense succès sur les réseaux sociaux, où il prodigue ses conseils et encourage la prévention.

Slim Halouani joue désormais la prudence avec les médias. C’est qu’un récent article de presse, où il était dépeint comme « médecin-instagrammeur » le jour et jet-setteur la nuit, a bien failli lui valoir une radiation de l’ordre des médecins tunisien.

Pourtant, sa page Instagram, ouverte en 2015 et flanquée du numéro de téléphone de son cabinet privé de Tunis, continue d’étaler le spectacle de sa vie quotidienne tout en présentant diverses publications pédagogiques. Il y donne des conseils pour prévenir l’acné et les rides, y décrit les différents types de cernes ou y explique ce qu’est exactement le VIH. Sur sa page Facebook, likée par près de 13 000 personnes, il est possible de retrouver ses interventions sur Radio IFM, où il a été invité à tenir une chronique santé au début de 2018.

Prévention sur les réseaux sociaux

Le médecin dermatologue prodigue des conseils et encourage la prévention sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas le seul, dit-il. La pratique est très en vogue. » L’idée lui est venue au début de ses études en « médecine esthétique », après avoir constaté que ses patients ne s’y retrouvaient pas dans les différents traitements. Par exemple, en matière d’injection de toxines botuliques, le botox n’est pas le seul produit existant.