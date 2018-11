Madagascar : quatre ex pour un fauteuil présidentiel

Le 7 novembre, cinq ans après la dernière élection, à laquelle ils n’avaient pu participer, les anciens présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina en découdront dans les urnes. Pour pimenter le tout, Hery Rajaonarimampianina et Didier Ignace Ratsiraka seront aussi de la partie.

À quinze jours du premier tour, prévu le 7 novembre, le doute planait toujours sur la tenue de l’élection présidentielle. Trente-six dossiers avaient été validés fin août par la Haute Cour constitutionnelle (HCC), mais 27 candidats faisaient toujours le siège de l’institution pour contester la validité des listes électorales et demander un report du scrutin. D’autres, en revanche, n’ont à aucun moment imaginé ne pas en être, comme cela a été le cas pour Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina, trois des quatre anciens présidents en lice, qui n’ont cessé de sillonner la Grande Île, chacun étant persuadé d’être l’heureux élu au soir du second tour, le 19 décembre.

Aucun des trois ne manque de ressources et de soutiens dans les milieux des affaires et de la politique. Ils disposent même, en propre ou via des amis, de médias privés qui leur donnent une visibilité