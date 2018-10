Hydrocarbures : comment l’Angola est devenu un pays clé pour Total

L’arrivée au pouvoir de João Lourenço a permis à la major française de renforcer ses positions et de multiplier les projets dans le deuxième État pétrolier du continent.

C’est une nouvelle phase de croissance qui s’ouvre pour Total en Angola. Le 10 novembre, Patrick Pouyanné, le patron du géant pétrolier français, sera à Luanda pour lancer officiellement, en compagnie des autorités du pays, l’exploitation du champ offshore de Kaombo qui doit ajouter quelque 230 000 barils par jour à la production nationale (1,640 million de barils par jour en 2017).

Ce projet extractif, qui a nécessité 14 milliards de dollars d’investissement et près de 100 millions d’heures de travail – dont 18 millions en Angola –, est constitué de deux barges flottantes de production et de stockage (FPSO), Kaombo Norte – entré en production le 27 juillet – et Kaombo Sul – qui démarrera au début de 2019 –, toutes deux reliées à 59 puits construits à 1 650 mètres au fond de l’eau. Ce mégaprojet en mer, le premier à entrer en production pour Total en Afrique depuis la chute des cours du brut de juillet 2014, va encore renforcer la position du groupe français en Angola.