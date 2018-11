« Black Indians », un documentaire sur les métissages carnavalesques

Le documentaire « Black Indians » a suivi les « tribus » d’Africains-Américains de La Nouvelle-Orléans qui rendent hommage aux Amérindiens lors des défilés du carnaval.

À La Nouvelle-Orléans, les vedettes des défilés du carnaval sont depuis un siècle des « tribus » de Noirs – on parle aussi de « gangs » – qui dansent, chantent et semblent pratiquer des rites secrets tout en portant d’immenses parures somptueuses et extravagantes. À base de plumes d’oiseau ou d’autruche et de tissus cousus de perles, celles-ci font plus qu’évoquer les costumes des Amérindiens et en particulier les coiffes de leurs chefs. Rien d’étonnant, donc, si ces Noirs qui paradent sont appelés les Black Indians.

Ce sont trois Français qui sont partis à la rencontre de ces curieux habitués du carnaval, mais c’est paradoxalement grâce à Youssou Ndour que le projet a vu le jour. Car c’est en voyant celui-ci à La Nouvelle-Orléans avec le batteur de jazz Idris Muhammad dans le film Retour à Gorée que la documentariste Jo Béranger a été happée par une scène furtive : on y voyait le musicien américain montrer à son interlocuteur africain une photo de lui vêtu d’un magnifique costume rappelant celui des Indiens. La cinéaste a voulu en savoir plus et n’a pas regretté le temps passé à partir du début des années 2010 à aller interviewer et filmer outre-Atlantique ces étranges « Indiens noirs ».