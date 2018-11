Diaspora Bonds : la BRVM se rêve en premier de cordée

Consciente du potentiel offert, la Bourse ouest-africaine prépare la mise en place de ces instruments financiers qui ont fait leurs preuves en Asie et au Moyen-Orient.

Les États francophones de l’Afrique de l’Ouest rejoindront-ils bientôt la poignée de leurs confrères anglophones – Éthiopie, Ghana, Kenya, Rwanda et Nigeria – parmi les émetteurs d’obligations ciblant la diaspora ? C’est le souhait d’Edoh Kossi Amenounvé, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), à Abidjan.

« La diaspora africaine, qui transfère chaque année plus de 38 milliards de dollars vers le continent, a envie d’investir et de participer au développement des pays d’origine. Elle recherche un moyen sécurisé et rémunérateur pour le faire, nous voulons lui en proposer un », affirmait-il, de passage à Paris, début août. Selon l’ancien économiste en chef de la BAD Mthuli Ncube, aujourd’hui ministre zimbabwéen des Finances, « près de 10 milliards de dollars peuvent être collectés chaque année auprès de la diaspora africaine ».

Une adoption récente et