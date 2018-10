Madagascar : Rykala Vazo, trois filles dans le vent

Le trio Rykala Vazo mélange les sonorités traditionnelles malgaches à des influences plus contemporaines pour créer un style unique qui les a propulsé sur le devant de la scène.

1,2,3… Quand Mitchou commence à taper du pied, derrière, ça déménage. Décontractées et souriantes avant de démarrer leur set, les filles de Rykala Vazo sont comme possédées à mesure qu’elles montent dans les tours et que les premières notes tombent en cascade dans la salle. « Les femmes qui chantent » adorent la scène, et leur public le leur rend bien lorsqu’il commence à onduler sur les rythmes chaloupés ou à se laisser émouvoir par les mélopées entêtantes.

Créé fin 2015, le trio s’est vite fait un nom et un style, en enrobant les sons traditionnels de leur pays de musiques plus contemporaines. Le kabosy, la guitare rectangulaire malgache, répond à la basse électrique, pendant que les chants rituels du tsapiky prennent des accents lyriques dans la voix de Mirana. Toutes trois chantent, dansent, changent d’instrument au gré des morceaux et de leurs envies.