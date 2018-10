Madagascar – Gastronomie : les plus belles tables de Tana

Romazava royal de bœuf, zébu façon chateaubriand, huîtres de Fort-Dauphin… Les chefs de la capitale savent sublimer et revisiter les spécialités de l’île. Suivez le guide.

Il y a des villes qui savent se faire immédiatement apprécier de leurs visiteurs. Malgré la douceur de ses collines et ses quelques monuments hérités des anciens royaumes, Antananarivo séduit rarement d’emblée. Trop de bruit, d’embouteillages et de pollution. Il ne faut pourtant pas attendre longtemps avant de commencer à découvrir les trésors bien cachés de la capitale malgache, qui, sans être une destination gastronomique incontournable, compte quelques belles adresses, notamment dans la vieille ville haute.

Comme la musique, la cuisine est partout à Tana. Les Malgaches mangent sur les marchés leur assiette de riz agrémenté de viande ou de poisson en ragoût et accompagné de manioc, de maïs et de haricots. Les plats typiques, comme le romazava de zébu et le ravitoto, mélange de viande et de feuilles de manioc pilées, mets réservés aux reines par le passé, sont uniquement disponibles dans les meilleurs restaurants de la capitale.

Ces derniers sont toujours plus nombreux à proposer également des poissons et fruits de mer dont certains, comme la langouste, assoient depuis longtemps la notoriété de l’île. L’influence française est également très présente, comme l’illustrent les nombreuses boulangeries présentes dans la capitale. Les chefs s’amusent à cuisiner le zébu façon Rossini ou chateaubriand, pour le plus grand plaisir d’une clientèle essentiellement étrangère, installée depuis longtemps ou juste de passage. Visite de quelques-unes des plus belles tables de la capitale.