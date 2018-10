Hassanein Hiridjee : Madagasc’Art, « un motif de fierté pour le pays »

Amateur d'art et mécène, le PDG d'Axian esplique à Jeune Afrique l'importance del'xpositionb Madagasc'Art qui se tient au Musée du quai Branly, à Paris, jusqu'au 1er janvier 2019.

À 43 ans, Hassanein Hiridjee est bien sûr un homme aux affaires florissantes, mais également un amateur d’art, plus particulièrement contemporain. À travers la Fondation H, qu’il a créée en 2017, il soutient plusieurs artistes prometteurs d’Afrique et de Madagascar. Il n’a donc pas hésité une seule seconde lorsqu’il a été sollicité pour prêter quelques-unes de ses œuvres au Musée du quai Branly - Jacques-Chirac. Il sait quelle opportunité cela représente pour Madagascar et pour l’art de la Grande Île.

Jeune Afrique : Pourquoi, selon vous, cette exposition est-elle si importante pour Madagascar ?

Hassanein Hiridjee : C’est la première exposition organisée à Paris en l’honneur de Madagascar depuis soixante-douze ans. La première depuis la fin de l’époque coloniale. Et c’est également la plus grande jamais consacrée à un pays africain depuis l’ouverture du Musée du quai Branly. Plus de 350 objets ont pu être rassemblés. Cela a été l’occasion de réunir des pièces uniques, mais aussi de découvrir certains objets, leurs fonctions. C’est enfin la reconnaissance de l’art malgache, dans toute sa singularité.