[Tribune] Nadia Murad et Denis Mukwege, deux Nobel pour une leçon de vie

Professeur des universités et membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie, à Paris.

Que peuvent avoir en commun une Irakienne de 25 ans rescapée de Daesh et un chirurgien congolais de 63 ans ?

Nadia Murad et Denis Mukwege nous rappellent tous deux l’importance d’être membres de la « famille humaine », expression figurant dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Ils ont le reçu le prix Nobel de la paix 2018 pour leur combat contre le viol comme arme de guerre.

À l’hôpital de Bukavu, avec des moyens rudimentaires, Denis Mukwege répare des femmes, des jeunes filles, des fillettes même, meurtries, violées, victimes des viols de masse perpétrés par des soldats, des bandits, et par les groupes rebelles. Nadia Murad, issue de la minorité yézidie, rompt le silence et porte la voix de celles qui ont subi la violence sexuelle et qui, pour la majorité d’entre elles, ne témoignent pas.

>> A LIRE – RDC – Denis Mukwege : « Depuis deux ans, nos gouvernants défient le peuple »

Dans son livre, La Dernière Femme, elle décrit comment Daesh a séparé les femmes et les filles des hommes, comment ces derniers ont été massacrés, comment elle fut vendue comme esclave, comment le viol est devenu son quotidien, et comment elle a vécu en pensant que chaque jour à venir serait pire encore.